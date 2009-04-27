Ющенко считает важным результатом утверждение ТЭО ЕАНТК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает важным практическим результатом утверждение технико-экономического обоснования Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода «Одесса-Броды», которое состоялось 24 апреля на общем собрании акционеров совместного предприятия «Сарматия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По мнению главы государства, это событие позволит в ближайшее время провести презентацию целостного проекта в Брюсселе, что будет способствовать привлечению Европейской комиссии и международных инвестиций к его реализации.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная бщая декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ВАТТ «Укртранснефть».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В ТЭО проанализированы рыночные, технические и экономические аспекты реализации проекта, даны рекомендации относительно его финансирования и структуры управления.

Выводы ТЭО ЕАНТК подтверждают техническую возможность, экономическую целесообразность и конкурентную возможность проекта. Подтверждено наличие необходимых ресурсов Каспийской нефти (и спрос на нее в Европе), достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в г. Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию, Чехию, Австрию и на Беларусь и Балтийские страны. ТЭО предусматривает поэтапную реализацию проекта ЕАНТК.