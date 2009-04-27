Калушская ТЭЦ с мая останавливается на реконструкцию. До октября будут продолжаться ремонтные работы, в результате теплоцентраль сможет полностью перейти на работу на угле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил новый директор Калушской ТЭЦ Игорь БИЛЫК.

По его словам, с 3 апреля ТЭЦ прекратила подачу теплоносителя в город и ограничила производство тепловой и электрической энергии до минимума. Так, сегодня один из двух энергоблоков находится на ремонте, второй производит 30 МВт электроэнергии в сутки (проектная мощность одного блока 50 МВт).

И.БИЛЫК отметил, что главный потребитель тепловой энергии ООО «Карпатнефтехим» уже предупрежден, что с 1 мая ТЭЦ полностью останавливается. По его словам значительная часть инвестиций, а в этом году планируется освоить минимум 35-36 млн. грн., пойдет на решение экологических проблем, связанных с работой на угле. И.БИЛЫК сообщил, что планируется «сооружение электрофильтров второго поколения». Он считает, что переход на уголь снизит себестоимость электрической и тепловой энергии. «Она может быть на 5% дешевле», - уточнил руководитель предприятия.

Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая - 590 ГКалл/ч. Предприятие поставляет тепловую энергию в основном для ООО «Карпатнафтохим».

14 марта 2009 г. завершился процесс входа ГП «Калушская ТЭЦ» в структуру государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго».

С 25 марта на ТЭЦ пришел новый руководитель Игорь БИЛЫК, который до этого работал заместителем директора Бурштынской ТЭС.