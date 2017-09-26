Суд арестовал счета украинской "дочки" мирового трейдера Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах «Трафигура Юкрейн» - дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura - в Государственной казначейской службе Украины и «Альфа-Банке» в рамках досудебного расследования Генпрокуратуры по факту хищения бюджетных средств должностными лицами госпредприятия «Укрспирт» при закупках природного газа.

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Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября 2017 года, которые опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Кроме счетов «Трафигура Юкрейн», суд также арестовал счета около 20 компаний, в том числе «Скела Терциум», «Смарт Энерджи», «Крафт Энерджи».

Согласно документам, арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения бюджетных средств должностными лицами «Укрспирта» при закупках природного газа.

«Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годов по настоящее время по предварительному сговору должностные лица ГП «Укрспирт», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу... и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт», – говорится в определениях суда.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года компания Trafigura открыла свой офис в Киеве.

Trafigura начала прямые поставки газа на украинский рынок в конце ноября 2016 года.

Справка УНИАН. Trafigura (Нидерланды) – один из крупнейших трейдеров в мире, который осуществляет поставки нефти, нефтепродуктов, металлов, минеральных удобрений, а также предоставляет услуги по организации грузовых перевозок морским транспортом. Согласно отчету компании за 2016 год, ее чистый доход составил 975 млн долл., а количество сотрудников – 4,1 тыс. человек. Компания ведет свою деятельность на территории стран Европы, Южно-Восточной Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

«Укрспирт» является монополистом на украинском рынке спирта. Демонополизация спиртовой отрасли является одним из требований ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда (МВФ).

«Укрспирт» до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации предприятий. Стоимость госпредприятия оценивается в 200-400 млн долл.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов Украины составят около 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта сократится до 10% с нынешнего показателя в 46%.