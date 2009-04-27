Захидэнерго завершило 1 квартал с убытком 80,6 млн.грн.

ОАО «Захидэнерго» (г. Львов) завершило первый квартал 2009 года с убытком 80,687 млн. грн., тогда как по итогам января-марта 2008 года прибыль компании составляла 35,371 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход на 16,8% - до 1 млрд. 266,557 млн. грн.

Валовой убыток компании по итогам первого квартала т.г. составил 11,743 млн. грн., тогда как по итогам января-марта 2008 года валовая прибыль компании составляла 98,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Захидэнерго» завершило 2008 год с убытком 89,781 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила 49,95 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность - 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции - 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще на 10,64% акций выпущены ADR.