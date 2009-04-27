Центрэнерго получило в 1 квартале убыток 64,4 млн.грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго» завершила первый квартал т.г. с убытком 64,399 млн. грн., тогда как по итогам января-марта 2008 года прибыль компании составляла 53,128 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания сократила чистый доход на 7,8% - до 983,476 млн. грн.

Валовой убыток компании по итогам первого квартала т.г. составил 42,176 млн. грн., тогда как по итогам января-марта 2008 года валовая прибыль компании составляла 94,886 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» завершила 2008 год с убытком 197,752 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составляла 63,403 млн. грн.

ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности 10% принадлежит «Альфа-Банку».