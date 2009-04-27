Свиной грипп провоцирует удешевление "черного золота"

Нефтяные котировки в понедельник упали ниже $49 за баррель, утратив набранную в ходе предыдущей сессии высоту, в связи с опасениями глобальной вспышки новой разновидности гриппа. Об этом сообщает Рейтер.

К 15.02 МСК июньские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $2,83 до $48,72 за баррель, ранее снижаясь до $48,65. В пятницу они набрали $1,93 и к окончанию сессии стоили $51,55 за баррель.

Июньские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent снизились на $2,59 до $49,08 за баррель.

В Мексике выявлен новый штамм этой болезни, передающийся к человеку от свиней. Его жертвами уже стали более 100 человек.

В США власти скоро опубликуют результаты проверки американских банков на стрессоустойчивость, Федеральная резервная система проведет очередное заседание, а корпорации продолжат публиковать квартальную отчетность. Все это позволит инвесторам составить впечатление о состоянии экономики Соединенных Штатов - крупнейшего в мире потребителя "черного золота".

"Вспышка свиного гриппа в Мексике вызвал у инвесторов страх перед рискованными операциями на рынках и уже давит на индекс Dow. Инвесторы осторожничают перед притоком корпоративной отчетности и статистики на этой неделе", - сказал Бен Весмор из National Australia Bank.

Министры финансов крупнейших индустриально развитых и развивающихся стран в субботу сошлись во мнении, что в разразившейся в мире экономической буре появились "просветы в облаках", однако для победы над рецессией нужен ряд шагов

Цены на нефть, которые в апреле по большей части томились близ отметки $50 за баррель, в последнее время ориентируются на фондовые рынки, поскольку инвесторы именно там ищут подтверждения начавшегося улучшения в мировой экономике.

В воскресенье ближневосточные участники ОПЕК заявили, что смогут и дальше мириться с низкими ценами на нефть, лишь бы это помогло оправиться мировой экономике. Однако генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри сказал в воскресенье, что картель недоволен нынешней ценой нефти и не колеблясь предпримет дополнительные действия для стабилизации рынка, если сочтет это необходимым.