Генсек ОПЕК призвал Россию сократить добычу нефти

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулла аль-Бадри призвал Россию и другие страны, не входящие в ОПЕК, сократить добычу нефти, чтобы помочь росту цен.

"Мы призываем Россию внести свой вклад в повышение цен до приемлемого уровня", - сказал аль-Бадри на пресс- конференции в воскресенье, передает Рейтер.

До сих пор Россия - второй крупнейший в мире экспортер нефти после участника ОПЕК Саудовской Аравии - не желает следовать примеру картеля и сокращать добычу.

Глава ОПЕК в очередной раз пожаловался на то, что нынешний уровень цен - около $50 за баррель - не позволяет нефтедобывающим странам инвестировать в разработку месторождений и добычу. По его словам, из 165 нефтяных проектов в странах ОПЕК 35 были отложены до 2013 года.

"Мы (ОПЕК) недовольны нынешней ценой... Цена в $50 недостаточна для инвестиций. Думаю, рост инвестиций начнется при цене выше $70".

Однако к концу года нефть может подорожать лишь до $60 за баррель, если мировой спрос будет расти, считает аль-Бадри.

"Сейчас мы видим проблеск надежды на восстановление экономики, и если это произойдет, то спрос несомненно вырастет", - надеется глава ОПЕК.

Аль-Бадри отметил, что прогноз Международного энергетического агентства (IEA), предсказавшего резкое снижение мирового спроса в этом году, чересчур пессимистичен. В начале апреля IEA пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в этом году, увеличив размер ожидаемого сокращения до 2,4 миллиона баррелей в сутки с ранее прогнозировавшихся 1,25 миллиона.

В попытке остановить падение цен, достигших рекордных $147 за баррель в июле прошлого года, ОПЕК решила сократить добычу на 4,2 миллиона баррелей в сутки с сентября прошлого года. Говоря о возможности дальнейшего сокращения на следующем заседании картеля 28 мая, аль- Бадри сказал, что решение будет зависеть от состояния мировой экономики и выполнения квот странами ОПЕК.