Тимошенко предлагает Путину «приднепровские нефтепроводы»

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ с предложением начать использовать «приднепровские магистральные нефтепроводы» для прокачки российской нефти вместо реверсного режима нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«По предварительной информации известно, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО якобы обратилась к премьеру Российской Федерации ПУТИНУ с письмом, в котором идет речь о смене маршрута транспортировки нефти с реверсного режима «Одесса-Броды» на маршрут Ахтырка-Одесса (приднепровские магистральные нефтепроводы – УНИАН)», - сказал он. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «я лично позитивно оцениваю такую позицию премьер-министра Украины».

Также он добавил, что информация о таком обращении премьер-министра Украины к премьер-министру России поступила с российской стороны.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная общая декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ВАТТ «Укртранснефть».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В ТЭО проанализированы рыночные, технические и экономические аспекты реализации проекта, даны рекомендации относительно его финансирования и структуры управления.

Выводы ТЭО ЕАНТК подтверждают техническую возможность, экономическую целесообразность и конкурентную возможность проекта. Подтверждено наличие необходимых ресурсов Каспийской нефти (и спрос на нее в Европе), достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в г. Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию, Чехию, Австрию и на Беларусь и Балтийские страны. ТЭО предусматривает поэтапную реализацию проекта ЕАНТК.

Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 миллионов тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.