Газпром может выдвинуть Нафтогазу претензии по объемам газа

В Секретариате Президента Украины не исключают, что в конце 2009 года ОАО "Газпром" может выдвинуть претензии НАК "Нафтогаз Украины" относительно недобора законтрактованного объема газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, тот факт, что "Газпром" не выдвигал таких претензий по итогам первого квартала свидетельствует о понимании между сторонами.

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что претензии могут быть выдвинуты, если премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не урегулирует этот вопрос во время визита в Москву.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay (”бери или плати”) в контракте “Газпрома” с “Нафтогазом Украины” зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, на январь “Нафтогаз Украины” законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале — около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.