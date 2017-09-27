Мировые цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $58,65 за баррель

09:01, 27 сентября 2017
Энергетика
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Brent подорожала до $58,65 за баррель, WTI - до $52,17 за баррель.

Иллюстрация REUTERS

Ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,56% до 52,17 доллара за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,36% до 58,65 доллара за баррель, сообщает Росбалт.

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"В самом начале вторника на азиатской торговой сессии этот рост продолжился. Стартовав с отметки 58,4 доллара за баррель, цена сорта Brent превысила уровень 58,8 доллара, обновив максимум с начала июля 2015 года. Накануне прозвучало сразу нескольких громких заявлений о перспективах нефтяных цен, и все эти заявления агрессивно "бычьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigrioup Эд Морс заявил, что участникам рынка, которые опасаются избытка предложения нефти от ОПЕК в следующем году, лучше, напротив, готовится к ее дефициту. Пять стран - Ливия, Нигерия, Венесуэла, Иран и Ирак - приближаются к пределу своих мощностей по добыче, и когда он будет достигнут, рынок столкнется с дефицитом сырья, вместо его избытка. Похожая по своей сути идея была озвучена руководством Trafigura Group, являющейся третьим по величине независимым нефтетрейдером в мире.

Иллюстрация REUTERS

"Тем не менее, прогнозы эти долгосрочные, а нефть, обновив максимумы, перешла к коррекции, снизившись до 57,2 доллара за баррель. Однако коррекция оказалась недолгой, и с начала американской торговой сессии цены вновь перешли к росту. На этот раз "быков" поддержала статистика Американского нефтяного института, которая показала недельное снижение запасов нефти на 0,8 миллиона баррелей против их роста на 1,4 миллиона неделей ранее. К концу вторника котировки Brent достигли 57,9 доллара за бочку", - подчеркивает издание.

Утром среды их рост продолжился и цены подошли к 58,2 доллара за баррель. Вероятный дневной диапазон торгов для сорта Brent составляет 57,5-58,7 доллара за бочку. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, расширился до 54,6-59,6 доллара. В начале американской сессии выйдет статистика управления энергетической информации Минэнерго США. Как ожидается, рост запасов нефти составит 2,3 миллиона баррелей после роста на 4,6 миллиона баррелей неделей ранее.

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