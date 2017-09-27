Пожар на складе боеприпасов в Калиновке не повлиял на транзит газа в страны ЕС
Остановлена работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения облцентра позволяет полностью обеспечивать жителей "голубым" топливом"
Масштабный пожар на одном из самых крупных складов боеприпасов вблизи г. Калиновка Винницкой области не повлиял на транзит природного газа через территорию Украины в страны ЕС. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
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"Остановлена работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей "голубым" топливом", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером, в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.
По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 24 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.