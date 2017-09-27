Пожар на складе боеприпасов в Калиновке не повлиял на транзит газа в страны ЕС

Масштабный пожар на одном из самых крупных складов боеприпасов вблизи г. Калиновка Винницкой области не повлиял на транзит природного газа через территорию Украины в страны ЕС. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

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"Остановлена работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей "голубым" топливом", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером, в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 24 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.