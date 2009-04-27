Concorde: демонополизация рынка остановит падение экспорта электроэнергии

Демонополизация рынка экспорта украинской электроэнергии будет способствовать преломлению тенденции падения физических объемов экспорта и даст возможность улучшить финансовое положение отечественной генерации, которая на фоне кризиса ограничена в рынке сбыта товарной продукции.

Такое мнение УНИАН высказал старший аналитики Concorde Capital Александр ПАРАЩИЙ, комментируя сегодняшнее заявление Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) о готовности экспортировать в Венгрию до 200 МВт электроэнергии.

По его словам, устоявшаяся на сегодня схема экспорта, когда все экспортные контракты замыкаются на государственном операторе, ставит под угрозу стабильность экспорта, поскольку у «Укринтерэнерго» как монопольного государственного игрока нет возможностей для проявления ценовой гибкости в переговорах с потенциальными контрагентами.

«Дело не в ДТЭК, «Укринтерэнерго», НАК «Энергетическая компания Украины», дело в принципах построения экспортного рынка. Проблема в том, что монополизация рынка государственной компанией «Укринтерэнерго» ставит под угрозу саму стабильность экспорта», – подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что в случае наличия на данном рынке нескольких игроков появится потенциал для расширения числа контрагентов, готовых импортировать украинский товар.

«В случае появления двух, трех, четырех операторов, у каждого из которых будет свой контракт, стабильность экспорта будет обеспечена», – сказал А.ПАРАЩИЙ.

Комментируя вопрос о выгодности организации экспорта для ООО «Востокэнерго» в контексте обвала цен на электроэнергию на рынках Восточной Европы эксперт отметил, что ее потенциальным конечным потребителем могут стать бытовые потребители Венгрии, поскольку в отличие от украинского рынка стоимость электроэнергии на европейских рынках для населения в несколько раз выше, чем для нужд промышленности.

Как сообщал УНИАН, сегодня Донбасская топливно-энергетическая компания заявила о готовности экспортировать до 200 МВт электроэнергии по ценам Оптового рынка электроэнергии для венгерских потребителей.

ООО «Востокэнерго» (Донецк), входящее в структуру Донбасской топливно-энергетической компании, и венгерский трейдер System Consulting ZRt 15 декабря 2008 года заключили контракт на экспортные поставки электроэнергии в Венгрию.

Согласно условиям контракта, «Востокэнерго» обязуется ежемесячно поставлять мощность 350 МВт. Электроэнергию для экспорта «Востокэнерго» намерено закупать на Оптовом рынке электроэнергии.

Экспортные поставки планируется осуществлять в адрес сбытовой компании венгерского энергетического холдинга MVM Trade Zrt., которая подтвердила System Consulting свою готовность к сотрудничеству.

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" до 2009 года на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям – System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), стопроцентной дочерней компании KORLEA INVEST А.S.

До 2008 года объем мощности, продаваемой «Укринтерэнерго» System Consulting ZRt, составлял 350 МВт. Однако в 2008 году «Укринтерэнерго» стало постепенно снижать этот объем, перераспределяя его в пользу KORLEA INVEST A.S. и созданной в 2008 году при участии государственного оператора Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия). "Укринтерэнерго" с 1 января 2009 года полностью прекратило поставки System Consulting и увеличило со 100 до 250 МВт мощность поставок с адрес компании Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), 52% акций которой принадлежат госпредприятию.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» – энергогенерирующее звено ДТЭК – эксплуатирует Зуевскую, Кураховскую и Луганскуютепловые электростанции. Суммарная установленная мощность блоков компании по состоянию на 1 июля 2008 г. доведена до 4085 МВт.

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).