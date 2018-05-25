Атомная энергетика – «бизнес», выход из которого слишком дорого стоит

О плюсах и минусах атомной энергетики написано много. Можно согласиться с тем, что любая, даже самая современная АЭС, может повторить судьбу Чернобыльской станции, а значит, атомные электростанции должны стать историей. Есть и прямо противоположная точка зрения – ядерная, а точнее термоядерная энергия является основой будущего. Для Украины, принявшей на себя удар «мирного» атома, эта тема крайне болезненна. Естественно, что у нас традиционно сильны позиции прогибиционистов в отношении атомной энергетики, которым слабо оппонируют ее сторонники. Однако, похоже, в Украине складывается такая ситуация, когда обсуждение возможного отказа от этого вида энергетики в будущем просто теряет смысл. В Украине нет денег для выведения из эксплуатации энергоболков АЭС, отработавших положенный 30-летний срок. Хотя денег нет и для продления ресурса реакторов. Их, скорее всего, найдут, так как выведение из эксплуатации оказалось нам просто не по карману...

Режим «выкл» не предусмотрен?

26 апреля Украина вспоминала катастрофу на Чернобыльской АЭС, за 23 года, прошедших с тех пор, об аварии снято неисчислимое количество сюжетов и документальных фильмов, написаны тысячи статей. Но вот наступает конец апреля, и все начинается снова. В подавляющем большинстве публикаций о ЧАЭС и украинской атомной энергетике в целом читателя, так или иначе, пытаются запугать. Нам рассказывают об ужасном состоянии объекта «Укрытие», который по идее должен был рухнуть лет 10 назад, говорят о том, что нужно от греха подальше закрыть вообще все украинские АЭС как потенциально опасные для здоровья людей и экологии. А что в результате? АЭС не только не закрывают, напротив строят 2 новых энергоблока, из ЧАЭС делают хранилище отработанного ядерного топлива. Но самое печальное, что сама эта тема ужасно приелась украинцам, мы перестали рефлексировать на аббревиатуру ЧАЭС, все, точка, проехали. Извините, но мы опять за свое, видимо, период полураспада информационного повода в данном случае близок к таковому у плутония.

Как уже было сказано на этот раз речь пойдет об энергоблоках украинских АЭС, которые отработали 30 лет и подлежат выводу из эксплуатации. Уже в 2010 году должна была начаться процедура вывода из эксплуатации первого энергоблока Ривненской АЭС, строительство которого было завершено в 1980 году. В 2011 году из эксплуатации должен быть выведен 2-й энергоблок РАЭС, строительство которого было завершено в 1982 году, а в 2012 году первого энергоблока Южно-Украинской АЭС, который был запущен в эксплуатацию в 1983 году. Экологи в данном вопросе настроены категорично – если ранее установленный срок эксплуатации истек, блок должен быть закрыт. При этом они в курсе ситуации, сложившейся в «Энергоатоме».

Как отметил эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Алексей Пасюк, атомщики даже не начинали готовиться к выводу блока из эксплуатации. «Насколько нам известно, нет ни необходимой для закрытия блоков документации, ни денег на такие работы. Фонд выведения блоков из эксплуатации почти пуст», – сказал А.Пасюк и добавил, что «вместо этого правительство приняло решение продлить срок эксплуатации реакторов, которые уже отработали свой проектный ресурс, еще на 15 лет».

Эксперт убежден, что таким образом планируется выйти из ситуации, сложившейся в связи с неготовностью власти и «Энергоатома» приступить к закрытию энергоблоков АЭС.

При этом, по мнению экологов, в Украине для эксплуатации ядерных реакторов не хватает не только финансовых, но и природных ресурсов. “Для работы лишь одного из 15-ти атомных блоков украинских АЭС каждый час необходимо свыше 40 тысяч тон пресной воды. Регионы вблизи всех украинских АЭС постоянно испытывают проблемы с водой. В летние месяцы ХАЭС, ЮУАЭС и РАЭС вынуждены отключать часть блоков из-за недостаточного количества воды для охлаждения. Совсем другая, но тоже катастрофическая ситуация, на Запорожской АЭС, энергоблоки которой охлаждаются практически на прямую из Днепра. Фактически вода, которая побывала на ЗАЭС, потом поступает в Днепр, водой из которого пользуются более 70% населения Украины», - отмечают в НЭЦУ.

По мнению экспертов Центра, сокращение количества работающих энергоблоков является принципиальным вопросом не только для экологии, но и для экономики Украины. Они отмечают, что в тариф на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не включены расходы на добычу урана и преодоление последствий воздействия на окружающую среду уранодобывающей отрасли. «За последние 4 года на обезвреживание урановых хвостохранилищ (хранилища отходов уранового производства) правительство выделило свыше 8 миллиардов гривень из бюджета, хотя за это должны платить компании, которые зарабатывают на атомной энергетике», - считают в НЭЦУ.

По данным Центра, никаких отчислений на преодоление последствий аварии на ЧАЭС современная атомная энергетика не делает. Все, что касается хранения отходов ядерной энергетики, сегодня финансируется государством. «В ближайшие годы для обеспечения безопасного хранения отработанного ядерного топлива понадобятся десятки миллиардов гривень, при этом хранить эти отходы мы будем должны сотни тысяч лет», - подчеркивают эксперты. Конечно, в отношении последнего утверждения атомщики с ними будут не согласны. Теоретически, в ближайшие 20 лет будут внедрены технологии, которые позволят отработанное топливо с АЭС использовать повторно. Правда остается вопрос – когда именно это произойдет и во что оно нам обойдется.

В последние годы в защиту атомной энергетики появился еще один аргумент – энергетическая независимость Украины. Кризис помог этому аргументу укрепиться, так как вызывал некоторое снижение цены урана в начале этого года. Тем не менее, по оценкам аналитиков, стоимость урана начнет снова расти уже до конца этого года, что касается докризисных лет, то ядерное топливо дорожало даже несколько быстрее чем нефть. Сегодня 1 фунт урана стоит около 50 долл., но уже к концу года его цена прогнозируется на уровне 80 долл. за 1 фунт.

Возвращаясь к вопросу усиления энергетической независимости Украины, напомним, что уран или точнее тепловыделяющие сборки (ТВС) мы по-прежнему покуем в России, договориться о покупке ТВС с американской Westinghouse пока не удалось. В самой Украине урановая руда только добывается. Так что зависимость отечественной атомной энергетики от российского топлива составляет 100%.

«Энергоатом» - без вины виноватый

Но, одно дело строительство новых реакторов, а другое дело продление ресурса старых, помня о Чернобыле, где авария произошла на практически новом энергоблоке. Предпочтительным вариантом все же кажется закрытие отработавших свое реакторов. Но денег для этого нет, а с учетом экономического кризиса рассчитывать на их появление в ближайшем будущем не приходится.

Как сообщила пресс-секретарь Национальной энергогенерирующей компании “Энергоатом” Илона Заяц, компания регулярно перечисляет деньги в Фонд выведения блоков атомных электростанций из эксплуатации. «Эти деньги уходят в бюджет, как такового Фонда не существует, нет спецсчета. «Энергоатом» перечисляет все деньги в полном объеме, может быть в последние месяцы не так хорошо как раньше, но во все предыдущие годы средства для выведения энергоблоков из эксплуатации перечислялись регулярно. Спрашивать, почему фонд оказался пустым, нужно у Минэкономики», - отметила пресс-секретарь.

Что касается продления срока эксплуатации атомных реакторов, то, по словам И.Заяц, пока официального решения по этому поводу нет. «Мы готовимся к этому и рассматриваем такую возможность. Мировая практика свидетельствует о возможности продления сроков эксплуатации реакторов на 5 -15 лет, во всем мире срок эксплуатации реакторов продлевают», - пояснила пресс-секретарь.

При этом она уточнила, что в связи с кризисом могут возникнуть проблемы с выполнением комплекса мер по продлению срока эксплуатации реактора на Ривненской АЭС, срок «отработки» которого заканчивается в 2010 году. «Сегодня это кажется все более призрачным, если два года назад это было вполне реально, то сегодня выполнение программы подготовки энергоблока к продлению его ресурса до 2010 года выглядит проблематичным. Необходимо провести анализ состояния корпуса самого реактора, подготовить соответствующую инфраструктуру, провести капитальный ремонт турбин и вспомогательного оборудования. То есть, для того, чтобы срок эксплуатации блока был продлен, он должен быть как новенький», - уточнила И.Заяц.

Она также подчеркнула, что решение о продлении срока эксплуатации реактора принимается Государственной комиссией по ядерной энергетике - регуляторным органом, контролирующем работу атомщиков.

Пресс-секретарь «Энергоатома» надеется, что деньги на продление ресурса первого энергоблока РАЭС будут изысканы. «Это, конечно, очень тяжело, но выведение энергоблока из эксплуатации будет стоить государству значительно дороже. Самый худший вариант - вынужденная остановка энергоблока, будет принято решение о переводе энергоблока в режим холодной остановки до тех пор, пока не будут проведены мероприятия по продлению его ресурса. Но это также дорого обойдется госбюджету, так как персонал АЭС на время вынужденного простоя никто сокращать не будет», - сказала И.Заяц.

Она также посетовала, что профицит энергогенерирующих мощностей, который наблюдается в Украине с начала мирового экономического кризиса, отражается, в первую очередь, на атомщиках.

«Какой-то странный профицит у нас, простаивают атомные мощности, а тепловая энергетика имеет полную нагрузку, при этом тариф на тепловую электроэнергию в три раза выше, чем на атомную. Два реактора Запорожской АЭС находятся в холодной остановке, ограничена мощность на всех украинских АЭС. Атомная энергетика постоянно недофинансируется, если с тепловиками рассчитываются по полной, чтобы помочь угольщикам, то атомщики должны выживать самостоятельно», - отметила она.

Отложенное решение безотлагательной проблемы

Кризис вынуждает украинское правительство искать любую возможность для экономии бюджетных средств. Безусловно, Кабмин предпочтет изыскать средства для продления ресурса энергоблока РАЭС. Скорее всего, аналогичное решение будет принято и по двум следующим по срокам энергоблокам. Формально проблема будет снята минимум на 10 лет. Однако вопрос продления срока службы старых энергоблоков и запланированное строительство новых обострит проблему радиоактивных отходов. Как известно, строительство хранилища для отработанного ядерного топлива с украинских АЭС планируется в Чернобыльской зоне. Атомщики не намерены отказываться от идеи использовать территорию зоны для реализации проектов, которые не будь в Украине Чернобыля, даже бы и не рассматривались. В феврале этого года Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для украинских АЭС на территории зоны отчуждения. В 2009 году «Энергоатом» планирует направить на реализацию этого проекта 170 млн. грн. собственных средств.

По словам министра топлива и энергетики Юрия Продана, общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается в 146,6 млн. евро, из которых 127,75 млн. евро планируется привлечь за счет инвестиций генерального подрядчика американской компании «Holtec Inernational».

То есть, деньги на строительство “могильника” нашлись, а вот на выведение энергоблоков из эксплуатации нет. Очень трудно избавиться от ощущения, что произошло нарушение причинно-следственной связи. Ведь, как известно, чисто не там где убирают, а там где не мусорят. В то же время, понятно, что хранить уже скопившееся отработанное топливо где-то нужно, альтернатива этому отправка его на переработку в Россию, откуда оно вернется в Украину в виде радиоактивных отходов, которые затем все равно придется где-то «захоранивать». Правда, уже без надежды на последующее использование.

Одним из наиболее спорных аргументов атомщиков являются заявление о том, что строительство ЦХОЯТ преследует своей целью «резервирование ценных энергетических материалов для следующих поколений». Почему-то закрадываются сомнения, что эти самые поколения оценят такую трогательную заботу о себе, ведь никто не даст 100% гарантии того, что «отложенное решение» действительно будет найдено. Может быть, все таки стоит попробовать оставить потомкам хотя бы немного меньше «ценных материалов» и начать понемногу собирать средства на выведение украинских реакторов из эксплуатации.

Петр Черных (УНИАН)