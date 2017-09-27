Суд разрешил взыскать с "Газпрома" 80 миллионов гривень в бюджет Украины

Хозяйственный суд Киева в рамках иска Антимонопольного комитета к российскому газовому монополисту «Газпром» разрешил взыскать с ответчика 79,8 млн грн в пользу государственного бюджета Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

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«Буквально несколько минут назад Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность взыскания с «Газпрома» 79,8 млн грн. Это дивиденды российского газового монополиста в АО «Газтранзит» (дочерняя компания «Газпрома» в Украине – УНИАН), которые были взысканы в бюджет Украины», - написал министр, добавив, что Минюст продолжает исполнять судебное решения по взысканию с «Газпрома» и его дочерних компаний в Украине более 171 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (на сумму почти 172 млрд грн, поскольку размер пени был равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года. Далее это дело прошло апелляционную и кассационную инстанцию, которые признали законность претензий АМКУ.