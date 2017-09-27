Польша начинает импорт американского угля - СМИ

Польша, входящая в десятку крупнейших угледобывающих стран, начинает ввоз угля из США, сообщает Прайм со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

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"К середине октября в Польшу прибудет первый корабль с углем, заказанным предприятием "Углекокс". Это только начало. В планах имеется доставка "черного топлива" из Казахстана или Колумбии", - говорится в сообщении.

По данным газеты, изначально смесь импортного угля с польским должна была поставляться только на экспорт, но теперь "Углекокс" ведет переговоры о поставках такого топлива с польскими электростанциями.

Отмечается, что нехватка в Польше угля собственного производства является следствием недостаточных инвестиций в отечественную угледобывающую отрасль.