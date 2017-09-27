Украина увеличила экспорт электроэнергии на 43%

Украина в январе-июле 2017 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 43% - до 3,519 млрд кВт-ч.

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Об этом говорится в статистической отчетности на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно данным министерства, экспорт электроэнергии в июле 2017 года увеличился по сравнению с июлем 2016 года на 30,9% - до 355,1 млн кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 млрд кВт-ч.

За 6 месяцев 2017 года экспорт электроэнергии вырос на 44,6% - до 3,164 млрд кВт-ч.