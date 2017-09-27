В Украине проведут первый водородный энергофорум

Инициатором форума выступает хорошо известный в энергетических кругах бизнесмен и инвестор в развитие альтернативной электроэнергии Украины - Александр Репкин.

По мнению организаторов, мероприятие позволит объединить международных инвесторов и представителей украинского рынка электроэнергетики на единой информационной площадке. На форуме будут представлены инвестиционные пакеты, перспективные альтернативные разработки и уже реализуемые проекты водородной электрогенерации со всего мира. Похожий форум был проведен 27 июня 2017 в Норс-Бей, Онтарио (Канада), на котором Александр Репкин представлял украинский рынок альтернативной энергетики.

Внедрение водородной технологии позволит Украинской экономике, не просто выжимать «устарелые» энергетические ресурсы, а сформировать новую промышленную энергетическую модель экономики. Также водородный синтез позитивно сказывается на экологии окружающей среды, поскольку продуктом генерации водородной электроэнергии является простой пар, который, по сравнению с традиционными устаревшими технологиями, не загрязняет воздух.

Параллельно в рамках форума будут проведены презентации украинских и международных разработок в сфере альтернативной энергетики. К примеру, Александр Репкин планирует показать ряд новаторских разработок собственного конструкторского бюро, повышающих эффективность солнечных электростанций в разных широтах земного шара. Данными разработками уже заинтересовались в странах Северной Америки.

В экспертных сообществах все больше говорят о примере для Украины, японского «экономического чуда», забывая, что двигателем японской экономики является энергетика. Японское правительство и энергетические компании все больше сосредотачивают внимание на водородном синтезе, планируя в дальнейшем перейти с атомной электроэнергии (после аварии на АЭС Фукусима) на водородную. Компания «Тойота» продала акции всемирной компании TESLA и сосредоточилась на водородных разработках собственного производства, и уже презентовала концептуальный электромобиль на водородных топливных элементах. Компания «Боинг» проводит полетные испытания самолетов на водородном топливе, а в Канаде функционирует поезд на водородных «сигарах». Прогресс не стоит на месте, новая «промышленная революция» требует более эффективные источники энергии.

Внедрение новых энергетических систем повысит конкурентоспособность украинских товаров и гарантирует будущее развитие Украинской экономики.