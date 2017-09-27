Списывали на "мертвые души": "Нафтогаз" рассказал о воровстве газа облгазом

Предыдущее руководство региональной газоснабжающей компании «Кировоградгаз» в течение 2009-2017 годов использовало 384 фиктивных адреса абонентов для незаконного получения дополнительного объема газа на сумму 78,4 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украина», ссылаясь на результаты проверки, которую провело нынешнее руководство «Кировоградгаза».

«Проверка, проведенная собственным отделом безопасности и охраны «Кировоградгаза», установила, что с 2009 года по июнь 2017 года в биллинговую систему было внесено 384 фиктивных адреса абонентов. За указанный период на фиктивные лицевые счета было переведено 9,8 млн куб. м газа стоимостью 78,4 млн грн», - сообщили в пресс-службе, добавив, что 29 июня 2017 года «Нафтогазу», как мажоритарному акционеру «Кировоградгаза», удалось сменить предыдущее руководство региональной компании (И.Воронина и др.) на нового главу правления – Александра Гладкого.

В госхолдинге также сообщили, что новое руководство «Кировоградгаза» обратилось в Национальную полицию Кировоградской области с просьбой расследовать злоупотребления предыдущего руководства.

Комментируя эту информацию на своей странице в соцсети Facebook, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сравнил эти нарушения с сюжетом повести Николая Гоголя «Мертвые души».

«Новое руководство сразу разоблачило масштабную «схему». Схема примитивная, описанная украинцем Николаем Гоголем еще 175 лет назад. Правда он писал о царской России, а здесь ее повторили уже в современной Украине. На «мертвые души» списывали газ «для нужд населения», - написал Витренко.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что в настоящее время законодательство не обязывает облгаз-сбыты отчитываться перед государством и «Нафтогазом» за использование объемов газа, который они получают от госхолдинга по установленной правительством цене. При этом, «Нафтогаз» должен в полном объеме удовлетворять заявки газ-сбытов.

«Отсутствие контроля создает возможности для злоупотреблений газосбытовыми предприятиями страны», - заявили в пресс-службе, добавив, что, начиная с 2015 года, «Нафтогаз» инициировал четыре законопроекта, которые обязывали облгаз-сбыты предоставлять компании-оператору газотранспортной системы «Укртрансгаз» данные об объемах газа, которые отпускаются конечным потребителям.

«Ни один из этих законопроектов не был принят. Сейчас облгазы передают оператору ГТС данные только о суммарных объемах по категориям потребителей», - отметили в «Нафтогазе».

Справка УНИАН. «Кировоградгаз» - единственное газоснабжающее предприятие, контрольный пакет акций (51%) которого принадлежит «Нафтогазу».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.