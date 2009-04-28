Нефть подешевела

Нефть в понедельник 27 апреля подешевела из-за угрозы пандемии свиного гриппа, сообщает k2kapital..

Нефтяные трейдеры опасаются, что вспышка заболевания еще больше усилит негативные тенденции в мировой экономике, и это приведет к падению спроса на нефть.

По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 2,7% до 50,14 долл. за баррель.