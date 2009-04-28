Прибыль BP снизилась на 62%

Чистая прибыль британской нефтяной компании BP Plc снизилась в I квартале 2009 года на 62% до 2,39 млрд. долл. к аналогичному периоду прошлого года. Без учета разовых статей чистая прибыль составила 2,58 млрд. долл., превысив прогнозы аналитиков на уровне 2,28 млрд. долл., сообщает k2kapital..

BP оценила свою долю в чистой прибыли российско-британского нефтяного СП ТНК-BP за отчетный период в размере 134 млн. долл., что почти в 6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (744 млн. долл.). Таким образом, чистая прибыль ТНК-ВР в I квартале 2009 года может составить 268 млн. долл.

ВР владеет 50% в ТНК-ВР, остальные акции принадлежат российскому консорциуму AAR в составе Альфа-Групп Михаила Фридмана и Германа Хана, Access Лена Блаватника и Реновы Виктора Вексельберга.