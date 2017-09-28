Южно-Украинская АЭС отключила от сети второй энергоблок

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №2 под действием электрических защит. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«28 сентября 2017 года в 4:22 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети под действием электрических защит. При переходных процессах отключения энергоблока нарушения условий и пределов безопасной эксплуатации не зафиксированы. Оборудование первого и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС.

«На 28 сентября 2017 года радиационный фон составляет 0,08 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).