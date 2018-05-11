Газовый вопрос: три варианта расчетов...

Весь первый квартал Украина стабильно и своевременно рассчитывалась за российский газ, хотя и финансовый (внутриукраинский), и информационный (внешнероссийский) "фон" был устрашающим и не очень-то благоприятным. В позитиве - чтобы так продолжалось и дальше.

Однако, в кризис, в дебрях которого продолжает блуждать украинская власть, украинский народ и вся страна в целом, все чаще денег начинает не хватать. И прогноз, что вот-вот и вдруг-вдруг деньги закончатся и в "газовом кошельке" вполне реален уже в ближайшие месяцы.

Во властных кругах опять начали обсуждать, вопрос, что делать, если не хватает денег для оплаты импортируемого газа. Раз вопрос муссируется, значит кто-то что-то о чем-то знает. Либо как о факте, либо как о прогнозе, что денег хватать не будет. А тут еще одна тема - недобор Украиной российского газа и модернизация украинской ГТС. Ключевым вопросом для Украины является возможность сокращения объемов импортируемого топлива в 2009 г. с 40 до 33 млрд. кубометров. Только за 1 квартал 2009 г. объем импорта газа оказался в 2 раза ниже законтрактованного и составил 2,5 млрд. кубометров, что согласно контракту дает России право накладывать штрафные санкции.

Правительство и НАК рассматривают три варианта расчета в 2009 году: предоставление "Нафтогазу" товарного кредита, оплата газа в счет стоимости транзита; оплата по факту потребления.

Как сообщил агентству УНИАН источник в правительстве, указанные варианты обсуждались на внеочередном заседании Кабинета министров 24 апреля и станут предметом переговоров руководства НАК и "Газпрома" в ближайшее время. Между тем, в рамках заседания межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству, запланированного на 29 апреля, этот вопрос, возможно, будет поднят на уровне премьер-министров. Впрочем, ответа на него ожидать после этой встречи все же не стоит.

Как подчеркнул правительственный источник, достаточно подробно информированный о ситуации (однако, пожелавший остаться неназванным), вариант проведения оплаты будет выбираться непосредственно в ходе переговоров руководства «Нафтогаза» и «Газпрома».

«Этот вопрос не будет обсуждаться в рамках заседания комитета. Эта тема, кстати, во всяком случае на сегодняшний день, не входит в перечень вопросов, решение которых будет проходить согласно директивам (Президента) на проведение заседания комитета. Вопрос будет решать руководство компаний, и после того, как будет найден оптимальный для обеих сторон вариант, обсуждение пройдет на более высоком уровне», - сказал он.

По мнению собеседника агентства, наиболее оптимальным из трех, хотя и менее вероятным, для Украины является вариант расчета за газ по факту его потребления. При этом российская компания-поставщик должна самостоятельно решать вопросы закачки газа в подземные хранилища либо продавать его потребителю на границе с Украиной. «Пусть сами закачивают. Это нужно больше России, чем нам. Есть периодичность потребления газа и в разные сезоны потребность в нем у Украины разная. Не мы поставщики, и не мы, по большому счету, должны удовлетворять потребителей и создавать логистику таким образом, чтобы потребитель в нужное ему время получал газ в том объеме, в котором ему нужно. Без складирования газа на нашей территории этого сделать технически нельзя. Именно поэтому мы вынуждены закачивать в подземку газ, а потом забирать. По большому счету, это должна была бы делать Россия… либо продавать газ на границе с Украиной. Для нас это был бы идеальный вариант. А пока, на сегодняшний день у нас действует какая-то половинчатая система. С одной стороны газ продают на границе Украины и Европы, а технологические проблемы ложатся на нашу голову. Так что, оптимальный вариант для нас, это когда Россия сама закачивает газ в наши хранилища, а потом, когда это надо потребителю, сама поднимает его, а расчет уже происходит по факту потребления этого газа», - поясняет источник.

Кстати, данная идея уже поднималась в ходе двусторонних переговоров и, мягко говоря, особого восторга у России не вызвала.

Вместе с тем, источник, не менее информированный о ситуации, но уже со стороны Серетариата Президента, тоже выступает за вариант оплаты «использовал – заплатил». Но он достаточно скептически оценил вероятность его реализации. Подходящим из вышеупомянутых трех им был назван вариант товарного кредита. Правда, в этом случае все будет зависеть от условий предоставления (Согласно Закону Украины "О налогообложении прибыли предприятий", «Товарный кредит - товары, которые передаются резидентом или нерезидентом в собственность юридическим или физическим лицам на условиях соглашения, которое предусматривает отсрочку конечного расчета на определенный срок и под процент. Товарный кредит предусматривает передачу права собственности на товары (результаты работ, услуг) покупателю (заказчику) в момент подписания договора или в момент физического получения товаров (работ, услуг) таким покупателем (заказчиком), независимо от времени погашения задолженности. - Ред.).

«Наиболее подходящий вариант, конечно, тот, при котором существует наименьшая опасность длительной задолженности. Самый идеальный вариант - расплатиться при покупке газа, но он, к сожалению, сейчас не работает», - подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день наблюдается некоторое потепление в отношениях «Нафтогаза» и «Газпрома» и налицо желание найти взаимопонимание. Об этом свидетельствует отсутствие претензий со стороны «Газпрома» по поводу недобора газа Украиной.

«Слава Богу, у них наметилось партнерское потепление и это надо только приветствовать… Газ закачать, конечно, надо, и надо находить взаимоприемлемые результаты. Главное, чтобы были соблюдены национальные интересы», - отметил он.

Кстати, в Секретариате Президента не исключают, что в конце года "Газпром" таки может выдвинуть претензии "Нафтогазу" относительно недобора законтрактованного объема газа. Как заявил на неделе уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, это случится, если Юлия Тимошенко не урегулирует этот вопрос во время визита в Москву.

Чтобы до конца разобраться, обратимся к экспертам. По мнению Юрия Белинского, аналитика «Astrum Investment Management», конкретные "газовые" решения стороны озвучат по результатам встречи Тимошенко и Путина, и они будут во многом зависеть от стратегических уступок, на которые готова пойти украинский премьер.

"Мы не исключаем, что в рамках переговоров Ю.Тимошенко поднимет вопрос о получении Украиной кредита от России в размере 5 млрд. долларов на покрытие дефицита государственного бюджета. На наш взгляд, основным условием России станет изменение подхода к проекту модернизации украинской ГТС, согласованного на брюссельской конференции ЕС-Украина. Вырабатываемая на данный момент в ЕС концепция газового рынка, основанная на его либерализации, противоречит интересам Газпрома, действия которого направлены на создание и укрепление вертикально-интегрированной структуры, объединяющей всю производственную цепочку от добычи газа до его реализации конечному потребителю. Мы ожидаем, что Юлия Тимошенко может отказаться от строгого следования договоренностям с ЕС, в частности, от идеи продажи всего объема российского газа на границе с Украиной. В результате, Украина может избежать штрафов за недобор газа, но в то же время усложнить перспективы получения инвестиций на реконструкцию ГТС", - отмечает эксперт.

Вот и выходит, что немаловажную роль в определении варианта расчета сыграет результат договоренностей Тимошенко и Путина, в частности о сокращении потребления Украиной газа в 2009 году. Юлия Владимировна 27 апреля достаточно уверенно заявила о том, что надеется на успех. «Мы будем обсуждать вопросы сокращения потребления Украиной природного газа. Я уверена, что в договоренности будут откорректированы планы потребления», - сказала тогда премьер.

Остается только ждать. Может, потепление сделает свое дело и лед тронется…

Юрий Ходжаян (УНИАН)