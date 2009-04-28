Тимошенко обязала местные власти погаcить долги за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обязала местные власти в трехдневный срок обеспечить погашение долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые на сегодняшний день составляют 4,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями органов местного самоуправления, посвященном этому вопросу.

Она подчеркнула, что неплатежи предприятий ТКЭ осложняют расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за газ c Россией.

Премьер напомнила, что долги за газ в Украине сейчас составляют 4,9 млрд. гривен, и эта сумма равна стоимости газа, который потребляет вся Украина за два месяца.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что наибольшие долги за газ имеют предприятия ТКЭ Донецка – 357 млн. грн., Кривого Рога – 282 млн., Одессы – 186 млн., Запорожья 181 млн., а также Днепропетровска, Симферополя и Луганской области. Премьер отметила, что Киев благодаря предложенной правительством модели расчета, сократил долги за газ на 1,2 млрд. грн. Вместе с тем, "Киевэнерго" на сегодня имеет долг 386 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила мэрам для расчетов за газ модель, которая была использована в столице. Суть ее в том, что местная власть определяет банк, который предоставит местной администрации специальные кредиты, а администрация после решения местного совета имеет право предоставить коммерческому банку вексель. "Дальше этими кредитными ресурсами необходимо рассчитаться предприятиям ТКЭ за полученный природный газ. Безусловно, при поддержке правительства между коммерческим банком и Национальным банком по обеспечению ликвидности также будут установлены специальные отношения», - сказала премьер-министр. Она признала, что это довольно сложная работа, но местным властям ее необходимо выполнить за три оставшиеся апрельские дня.

Координатором процесса премьер назначила руководителя группы своих советников Виталия ГАЙДУКА, а также заместителей главы НАК «Нафтогаза Украины» Игоря ДИДЕНКО и Юрия КОЛБУШКИНА и заместителя министра финансов Анатолия МЯРКОВСКОГО.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.