Диденко: газ во II квартале будет стоить 270,95 долл.

Цена на газ, закупаемый НАК “Нафтогаз Украины” у “Газпрома”, во втором квартале 2009 года составит 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы НАК “Нафтогаз” Игорь ДИДЕНКО.

Ранее "Нафтогаз" сообщал, что цена газа на второй квартал составит для Украины 270-271 доллар.

Он также спрогнозировал, что в апреле Украина закупит 2,3 млрд. кубометров газа.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.