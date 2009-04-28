«Укрэнерго» намерено привлечь у ЕБРР 350 млн евро

Системный оператор магистральный сетей НЭК «Укрэнерго» планирует привлечь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 350 млн. евро на реализацию первого этапа строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция Каховская».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, переговоры о привлечении кредита планируется начать в текущем году после прохождения всех необходимых преддоговорных процедур, в том числе и консультаций с общественностью.

Ф. ДИ отметил, что согласно технико-экономическому обоснованию, разработанному государственным проектным институтом «Укрэнергомережпроект», реализация проекта рассчитана на 2009-2012 гг.

При этом на первом этапе планируется построить высоковольтную линию 750 кВ между городами Энергодар и Новая Каховка, включая строительство новой подстанции 750/330 кВ "Каховская" с одним автотрансформатором и двух дополнительных линий 330 кВ, которые соединят новую подстанцию с энергосистемой. Прогнозная стоимость реализации первого этапа 3,5 млрд. грн.

На втором этапе планируется монтаж второго автотрансформатора на подстанции «Каховская» для обеспечения дальнейшего строительства еще 6 заходов 330 кВ. Стоимость второго этапа – 2 млрд. грн.

По словам Ф. ДИ, в случае позитивного решения международных финансовых организаций по выделению кредита, генеральный подрядчик строительства линии будет определен на международном тендере. К реализации проекта планируется привлекать также украинские строительно-монтажные компании.

Пресс-секретарь также сообщил, НЭК «Укрэнерго» уже заключило договор на разработку технический заданий по реализации проекта с ООО «Южная энергетическая компания». Предполагается, что выполнение работ в рамках этого договора завершится в сентябре т.г.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС - Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5300 МВт.