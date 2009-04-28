«Нафтогаз» закупит в апреле около 1 млрд. куб. м российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в апреле импортировать около 1 млрд. куб. м российского газа.

Каск передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Объем будет аналогичен марту месяцу - т.е. около 1 миллиарда кубометров», - сказал он.

В тоже время заместитель главы НАК “Нафтогаз” Игорь ДИДЕНКО сообщил сегодня, что в апреле Украина закупит 2,3 млрд. кубометров газа.

Как сообщалось, по итогам первого крвартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay (”бери или плати”) в контракте “Газпрома” с “Нафтогазом Украины” зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, на январь “Нафтогаз Украины” законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале — около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м. В марте также около 1 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.