России не нравится идея продавать газ Европе на восточной границе Украины

Предложение президента Украины Петра Порошенко о продаже газа из России Европе на восточной границе Украины нецелесообразно. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью австрийской газете Die Presse, передает ТАСС.

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"Мы считаем это нецелесообразным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о возможности продления контракта на транзит газа через Украину после 2019 года Новак сказал, что это будет зависеть от переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Пока что переговоров не проводится... Если есть какие- то коммерческие предложения, интересные для "Газпрома", "Газпром" готов к переговорам. Мы видим, что появляются предложения удвоить стоимость транзита. Зачем? Это неприемлемо", - сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял на пресс-конференции 30 июня, что максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда прекратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" от 2009 года, не превысит 15 млрд кубометров.