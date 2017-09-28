Кабмин пока не согласовал с МВФ формулу расчета цены газа для населения

Правительство пока не согласовало с Международным валютным фондом изменения в формулу для расчета импортного паритета цены на газ. Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

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"Пока не согласовали, согласовываем", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для "Нафтогаза" по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6079 гривень за тысячу кубометров (без учета платы за доставку топлива).

Согласно постановлению о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год – к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG. После проведения расчетов в Минэнергоугля заявляли об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

В конце июля Гройсман заявлял, что Кабмин не планирует повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.