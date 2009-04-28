ЕС считает интересной инициативу России по энергетике

Евросоюз считает интересной инициативу президента Медведева по энергетике, изложенную в Хельсинки, и считает необходимым продолжение дальнейшего диалога по этой теме, заявил на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания Постоянного совета партнерства Россия-ЕС глава МИД председательствующей в ЕС Чехии Карел Шварценберг.

Как сообщает РИА Новости, Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии заявил, что Россия передаст своим партнерам по "двадцатке" и СНГ базовый документ, который определяет вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, включая предложения по транзитному соглашению. По словам Шварценберга, данная инициатива находится на рассмотрении комитета по энергетике и в других инстанциях. "Она будет рассматриваться в Хабаровске на саммите Россия-ЕС. В настоящий момент ЕС еще не принял четкого решения в отношении того, как рассматривать это предложение. Мы считаем это предложение интересным, но нужно вести далее диалог для разъяснения некоторых моментов и лучшего понимания, что подразумевается под некоторыми формулировками. Мы будем работать над этим и посмотрим, какие результаты мы получим в результате диалога по этим предложениям", - сказал Шварценберг. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения о новом подходе к международному энергетическому сотрудничеству в ЕС, который был озвучен в ходе визита президента Медведева в Хельсинки, были обсуждены сегодня в ходе заседания Постоянного совета партнерство ЕС и РФ в Люксембурге. "Мы обратили внимание наших европейских коллег на документы, которые Россия распространила среди участников стран СНГ, "двадцатки", стран-членов ЕС и других государств и организаций, вовлеченных в энергетическое сотрудничество. Я ожидаю, что эти инициативы будут обсуждаться не только на уровне регулярного энергетического диалога между ЕС и Россией, но и в ходе саммита Россия-ЕС, который пройдет 21-22 мая в Хабаровске", - сказал Лавров.