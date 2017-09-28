В НКРЭКУ рассказали, как готовятся к отопительному сезону и отсутствию кворума

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в связи с тем, что в ноябре после увольнения двоих членов регулятора не будет достаточного для принятия решений количества голосов, планирует ускорить рассмотрение решений, которые важны для надежного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов, а также реформирования рынка электроэнергии.

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Об этом во время круглого стола, который был посвящен оценке прогресса реформирования НКРЭКУ, сообщил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк.

"Мы планируем ускорить те решения, которые очень важны для внедрения рынка электроэнергии, которые влияют на прохождение отопительного периода 2017-2018 годов, а также те решения, которые позволят определенное время существовать без кворума (без необходимого для принятия решений количества членов Нацкомиссии после планового ухода еще двух человек в ноябре этого года – УНИАН)", - сказал он, добавив, что регулятор ускорит рассмотрение ставок тарифов для энергокомпаний на 2018 год.

Также он назвал маловероятным ускоренное рассмотрение решения о введении стимулирующего тарифообразования для компаний-облэнерго.

"Учитывая то, что "Урядовый куръер" не опубликовал важные элементы для внедрения стимулирующего тарифообразования по всем отраслям (не только по облэнерго), я думаю, что вероятность принятия такого решения чрезвычайно низкая", - сказал он, добавив, что также сдерживающими факторами являются политические оценки методики стимулирующего тарифообразования и факт того, что лицензиаты (облэнерго) не провели публичные слушания, на которых они должны были объяснить преимущества новой методики тарифообразования.

По словам Вовка, также на сегодня отложено решение о введении абонплаты за газ.

"Сейчас, без проведения открытых слушаний на местах, утверждение тарифов с учетом мощности (количества потребления газа за единицу времени – УНИАН) отложено. На мой взгляд, это плохо для развития рынка, для эффективного функционирования газораспределительных систем", - отметил глава регулятора.