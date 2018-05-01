Фантазия или реальность: самообеспечение газом и его экспорт

Правительство Украины поставило перед собой амбициозную цель – достичь после 2020 года полного обеспечения страны газом собственной добычи и приступить к экспорту «голубого топлива». Эти планы закреплены в утвержденной распоряжением Кабмина Энергетической стратегии до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность».

«Основные мероприятия по реализации стратегических целей в газовом секторе: к 2020 году и в дальнейшем осуществление необходимых мер для обеспечения потребностей Украины в объемах природного газа собственной добычи с последующей возможностью начала его экспорта», - говорится в документе.

Для выполнения поставленной задачи предполагается перейти на сбалансированное госрегулирование отрасли, минимизировать политическое влияние на газодобывающие компании, а также активизировать привлечение иностранных инвесторов и партнеров.

Главное, что нужно будет сделать – увеличить объемы геологоразведочных работ, разведочного и эксплуатационного бурения, причем на глубоких горизонтах, с учетом передовых технологий, а также ввести стимулирующее налогообложение в газовой сфере. И, конечно, выполнить наше обязательство перед ЕС, что соответствует принятому закону о реформе газового рынка, - довести цены на газ для всех категорий потребителей до уровня рыночных, но внедрить при этом систему адресного монетизированного субсидирования.

В цифрах это выглядит следующим образом – увеличить добычу газа в стране в 2020 году до 27,6 миллиарда кубометров, в том числе, государственной компанией «Укргазвыдобування» - до 20,1 миллиарда кубометров. При этом завершить внедрение программы энергоэффективности, что сократит потребление как населением, так и промышленным комплексом «голубого топлива».

На сегодня Украина сократила потребление газа с 57 миллиардов кубометров в 2010 году до чуть более 30 миллиардов в 2016-ом.

На население приходится 10 миллиардов кубов, а добывает Украина - 20 миллиардов кубов, но, большей частью, частными компаниями, которые продают свой газ по рыночной стоимости. Закупаем около 11 миллиардов кубов импортного газа.

Объемы добычи газа пока не радуют - в 2016 году они выросли лишь на 0,5% (на 91,1 млн кубометров) по сравнению с 2015 годом - до 19,9 миллиарда кубометров. Хотя, за первые полгода 2017-го добыча поднялась на 2,9% (на 335,2 миллиона кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 12,7 миллиарда кубометров.

Прогресс, конечно, есть. Но темпы пока не позволяют выстроить намеченную правительством траекторию добычи газа. А сделать это необходимо, ведь планы Кабмина – ни что иное, как прямой путь к энергонезависимости, самой главной цели нашей страны. Особенно, с учетом взаимоотношений с Россией, благодаря которой Украина, собственно, былые рекордные объемы добычи собственного газа и потеряла.

Потери от российской «заботы»

Для современной Украины объем добычи 1975 года в 68,7 миллиарда кубометров является недостижимым рекордом. А ведь до Второй мировой войны 60% разведанных советских запасов газа находились именно в Украине (месторождения на территории Львовской и Ивано-Франковской областей). К примеру, в 50-е годы Москва потребляла именно львовский газ. Украинские газовые недра до 80-х годов прошлого столетия, когда были разработаны газоносные участки центральной территории СССР, нещадно эксплуатировались «советами» в диком желании «укрепить» социалистический лагерь путем газовой иглы. Так, с 1960 года, когда были разработаны месторождения Днепровско-Донецкой впадины (Полтавская и Харьковская области), украинский газ поставлялся в Беларусь, Прибалтику, Молдову. С 1967 года его гнали в Чехословакию, Австрию, затем в Румынию и Болгарию, в 1975 году – в Венгрию. Только из прикарпатских месторождений было выкачано 500 миллиардов кубометров газа. С нынешним потреблением его бы хватило на 16 лет.

Как результат – в 90-х старые месторождения исчерпались, а новые не развивались. Украина уже не была способна обеспечить себя собственным газом, что опять-таки было на руку России, которая к этому времени присадила нас на свое «дешевое» топливо, используя его в качестве политической дубинки.

Но все же, в украинских недрах газа еще осталось предостаточно. Добываемые запасы оцениваются в 924 миллиарда кубов, а суммарный потенциал – в 5,6 триллиона кубометров.

Эксперты уверяют, что добычу можно довести до заявленных прогнозных показателей, чего не скажешь об экспорте.

Нет ничего невозможного

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар считает, что цель поставлена достижимая. Но если все будет происходить, как годом ранее, то переход на самообеспечение газом будет слишком долгим процессом. Дело в том, что парламентом до сих пор не приняты главные законопроекты, которые разработаны для роста добычи и наведения порядка в этой сфере. Один из них направлен на снижение рентной платы, другой – на дерегуляцию, реформу процесса получения соответствующих лицензий и разрешений. Документы должны были быть рассмотрены и приняты еще в ноябре прошлого года. Но ничего не произошло.

«То есть, мы уже год потеряли. А с учетом бюджетных правил, эти законы должны быть приняты в первом полугодии – до 1 июля, так как изменения в бюджет нельзя вносить позже, чем за шесть месяцев до начала следующего бюджетного периода. И время уже просрочено. Правда, у нас практика такая, что бюджет принимается «под елочку», проблему можно решить. Но если ничего не произойдет, то мы снова потеряем год. И мы снова получим прирост добычи газа в полмиллиарда кубов, а с такими темпами выйти на самообеспечение получится, дай Бог, к 2030 году. Но выйти на самодостаточность – абсолютно реально. Плюс, необходимо сократить потребление газа, что сделает цель более близкой», - отметил Гончар.

Такого же мнения придерживается эксперт в энергосфере Дмитрий Марунич. Он считает, что самообеспечения можно достичь, в первую очередь, если в стране существенно сократится потребление природного газа, промышленностью, в том числе. И, безусловно, нужны стимулирующие факторы. Хотя эти процессы будут продвигаться болезненно.

«Процесс будет болезненный, хотя иначе ничего не получится. Пока рост добычи не отвечает той траектории, которая уже должна была бы быть. Добытчики прямо говорят, что нужно опустить ренту до минимума. Но рента – существенные вливания в бюджет, порядка 30 миллиардов гривен ежегодно. Сейчас предлагается существенно снизить ренту для новых скважин, но тогда встает вопрос – а как же быть с бюджетом. Есть очень много нюансов. Но чтобы все двигалось в правильном направлении, скорее всего, придется идти навстречу добытчикам, необходимо стимулирование субъектов. И еще нужно провести аудит отрасли – есть много собственников лицензий на разработку месторождений, которые они по прямому назначению не используют. Гройсман (премьер-министр, – УНИАН) и Данилюк (министр финансов, – УНИАН) не против нововведений, но как все будет выглядеть на деле, пока не понятно. И еще один риск – низкая сырьевая база для добычи. Необходимы новые разработки и новые технологии бурения. Но нет ничего невозможного. Ведь упало же потребление газа более чем на 30% за три года. Этого никто даже не мог предвидеть», - отметил эксперт.

Министр финансов Александр Данилюк заверил, что механизм прорабатывается и все будет подготовлено в срок – это рента 12% на новые скважины. Остальное зависит от парламента, который, к сожалению, к первостепенным законопроектам относится, мягко говоря, без внимания. Премьер-министр Владимир Гройсман уже выдал распоряжение Минфину разработать внедрение стимулирующего налогообложения для новых газовых скважин, начиная с 2018 года.

Что касается заявлений начать после 2020 года экспорт газа, то, по мнению Гончара, правительство с этими планами чересчур торопится: «Конечно, если появятся излишки, то можно продавать. Если зайдет инвестор, он вложит средства в свое дело, добудет газ, но это его личное дело, где его продавать. Поэтому с экспортом не стоит торопиться».

Такого же мнения придерживается и Марунич: «Считаю, что достичь поставленных целей относительно экспорта за 2-3 года – нереально. Поэтому экспорт выглядит пока достаточно сомнительно».

Дешеветь будет, но не скоро

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цены на газ упадут после достижения Украиной самообеспечения этим топливом. «Когда мы станем страной, которая сможет сама обеспечить свои нужды. В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда... Это позволит урегулировать ценовую политику и сделать цены дешевле. Это уже будет системно, на десятилетия вперед. Мы будем полностью независимы в вопросе обеспечения газом коммунальной теплоэнергетики и населения», - отметил он.

Гончар считает, что ждать скорого удешевления газа, даже после достижения самообеспечения, не стоит. Деньги будут нужны, чтобы вкладывать их в процесс роста добычи, а это растянется на несколько лет. Вот когда будет создан конкурентный рынок и объемы самодостаточной добычи станут стабильными, только тогда можно ожидать снижения стоимости «голубого топлива».

«Когда мы будем выходить на новые горизонты уровня добычи, подешеветь газ не может. Нужны будут инвестиции в добычу, в процесс. И он растянется на несколько лет. В последствии газ подешевеет. Мы откажемся от паритета импортной цены, перейдя на самообеспечение, когда заработает конкурентный рынок. Но не нужно иметь иллюзии, что он сразу станет дешевле», - подчеркнул Гончар.

До 2020 года осталось совсем мало времени, а сделать в плане энергонезависимости нужно очень много. Поэтому необходима сплоченная работа правительства и парламента. А если этого не произойдет, то выиграет только одна сторона – Россия. Нельзя делать таких подарков агрессору.

Нана Черная