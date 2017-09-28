"Укртрансгаз" закупит более 1,2 миллиарда кубов "голубого топлива"

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз" закупит у Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" более 1,2 миллиарда кубометров газа для производственно-технологических нужд почти за 8 миллиардов гривень, сообщается в электронной системе Prozorro.

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Согласно сообщению, тендер был разбит на шесть одинаковых лотов по 210 миллионов кубометров. Срок поставки газа: 1 октября 2017 года – 30 апреля 2018 года.

По четырем лотам общая конечная стоимость составила 1,339 миллиарда гривень, еще по двум - 1,326 миллиарда гривень и 1,314 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля "Укртрансгаз" впервые провел открытые торги на поставку природного газа для собственных нужд через электронную систему Prozorro общей стоимостью 9,4 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".