Венгрия надеется на выполнение Украиной обязательств по транзиту газа

Венгрия надеется на выполнение Украиной своих обязательств относительно транзита газа в эту страну в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге для прессы Президент Венгрии Лайош ШОЙОМ после переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По словам Президента Венгрии, чувствительным вопросом остается снабжение энергоносителей в Венгрию. Он подчеркнул, что Венгрия надеется, что Украина сделает все, чтобы обеспечить Венгрию газом в полном объеме, как это предусматривают ее обязательства перед Европейским Союзом.

В свою очередь Президент Украины В.ЮЩЕНКО отметил: «Украина никогда не будет той страной, которая перекроет поток газа в Венгрию».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина в который раз подтверждает свои обязательства перед странами Евросоюза относительно транзита газа через свою территорию.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе делала виновной Украину. Украина опровергала все обвинения.