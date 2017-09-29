"Нафтогаз" объявил повторный тендер на специалистов для антикоррупционных расследований

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила повторный тендер ожидаемой стоимостью до 26 млн грн на услуги по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований внутри холдинга с целью выявления и ликвидации неправомерных действий, в том числе и случаев экономического мошенничества, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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Согласно сообщению, предыдущие торги, объявленные 13 июля, были отменены из-за несоответствия участников торгов условиям тендерной документации, а также несоответствия квалификационным критериям, указанным в тендерной документации.

Сообщается, что услуги, которые должны быть предоставлены подрядчиком до 31 декабря 2018 года, будут включать расследования: подозрительных операций; фальсификации финансовой отчетности; нарушений нормативно-правовой базы; взяточничества и коррупции; ненадлежащих бизнес-отношений; незаконного присвоения активов; конфликта интересов.

Ожидается, что привлечение международных экспертов будет способствовать построению эффективной внутренней системы противодействия коррупции и совершенствованию бизнес-процессов в холдинге.

Конечный срок подачи тендерных предложений – до 11:00 30 октября 2017 года.

Среди требований к потенциальным участникам тендера – наличие работников соответствующей квалификации, обладающих международными сертификатами, имеющих необходимые знания и опыт в проведении международных финансовых и антикоррупционных расследований, наличие опыта выполнения аналогичных договоров. Кроме того, участник должен подтвердить наличие должным образом оборудованного офиса/офисов на территории стран ЕС.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.