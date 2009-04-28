РФ и Болгария через 2 недели подпишут документы по "Южному потоку"

Россия и Болгария сегодня парафируют документы по газопроводу "Южный поток" и через две недели подпишут документ, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

"Сегодня этот документ будет парафирован и в течение пары недель будет подписан. Никаких разногласий у России и Болгарии нет", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии. Он подтвердил, что ранее у "Газпрома" и его болгарских партнеров были разногласия по проекту. "Они носили чисто технический характер. Они были связаны с обязательствами обеих сторон по реализации будущих договоренностей", - пояснил премьер. По его словам, накануне в ходе переговоров с премьером Болгарии им удалось придти к решению этих вопросов. "Вчера нам удалось найти эти развязки", - сказал Путин. "Южный поток" - проект газопровода, который пройдёт по дну Чёрного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию.

"Южный поток" создаётся для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитёров, в частности от Украины и Турции. Проект планируется ввести в строй к 2013 году.