Газоснабжение населенных пунктов, остановленное из-за пожара на складе боеприпасов, возобновили

Госкомпания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» восстановила работу газораспределительных станций (ГРС) «Калиновка» и «Дружба», которая была остановлена из-за масштабного пожара на одном из самых крупных складов боеприпасов вблизи города Калиновка Винницкой области, сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

Читайте такжеВзрывы на складах боеприпасов: небо над Калиновкой будет закрыто до 2 октября

«Возобновлено газоснабжение населенных пунктов в Винницкой области. Завершились работы по запуску ГРС «Калиновка» и ГРС «Дружба», - сообщили в пресс-службе, добавив, что возобновление работы ГРС «Сальник» запланировано на 29 сентября.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека.

Из-за взрывов на складе «Укртрансгаз» остановил работу газораспределительных станций, расположенных наиболее близко к пожару – «Калиновка», «Дружба» и «Сальник».