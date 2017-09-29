"Зеленые" тарифы на электроэнергию для домохозяйств увеличили из-за изменения курса евро

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила «зеленые» тарифы для частных домохозяйств на 6,1% из-за изменения курса евро.

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Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.

Так, комиссия увеличила «зеленый» тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств, которые производят ее из энергии солнца и которые введены в эксплуатацию: с 01 апреля 2013 по 31 декабря 2014 - до 11,1 грн/кВт-ч с 10,49 грн/кВт-ч; с 01 января 2015 по 30 июня 2015 – до 10 грн/кВт-ч с 9,43 грн/кВт-ч; с 01 июля 2015 по 31 декабря 2015 – до 6,2 грн/ кВт-ч с 5,86 грн/кВт-ч; с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 – до 5,9 грн/кВт-ч с 5,56 грн/кВт-ч; с 01 января 2017 по 31 декабря 2019 – до 5,6 грн/кВт-ч с 5,29 грн/кВт-ч; с 01 января 2020 по 31 декабря 2024 – до 5,05 грн/кВт-ч с 4,7 грн/кВт-ч; с 01 января 2025 по 31 декабря 2029 – до 4,5 грн/кВт-ч с 4,2 грн/кВт-ч. Все тарифы приведены без учета НДС.

Также комиссия увеличила «зеленый» тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств, которые производят электрическую энергию из энергии ветра и которые введены в эксплуатацию: с 01 июля 2015 по 31 декабря 2019 – до 3,6 грн/кВт-ч с 3,4 грн/кВт-ч (без НДС); с 01 января 2020 по 31 декабря 2024 – до 3,24 грн/кВт-ч с 3,05 грн/кВт-ч; с 01 января 2025 по 31 декабря 2029 – до 2,9 грн/кВт-ч с 2,7 грн/кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Законом Украины №514-VIII был установлен «зеленый» тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.

Количество домохозяйств, установивших солнечные панели на крышах своих домов, в первом полугодии 2017 года увеличилось в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1,6 тыс.