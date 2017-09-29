В Кабмине уверяют: цены на газ в отопительном сезоне повышаться не будут

Повышения цены на газ для населения в отопительном сезоне 2017-2018 годов не будет, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

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«На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года", - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

«Наиболее тяжелым этапом осенью всегда был рост цены на газ, но цена на газ не будет повышаться, а, следовательно, нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период», - отметил Розенко.

Поэтому очень важно, подчеркнул он, чтобы в октябре правительство осуществило осовременивание пенсий, чтобы дать пенсионерам возможность ощутить рост уровня и качества жизни.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6079 грн за тыс. куб. м (без учета платы за доставку топлива).

Согласно постановлению о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год – к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG. После проведения расчетов в Минэнергоугля заявляли об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

В конце июля премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин не планирует повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.

Премьер-министр в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде призвал парламентариев рассмотреть и принять на следующей пленарной неделе 3 октября пенсионную реформу, в рамках которой правительство планирует в октябре провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн в пользу 9 млн пенсионеров, а также ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.