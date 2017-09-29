Ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой энергетики вырос почти в 4 раза

Ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по "зеленому" тарифу в Украине, в январе-сентябре 2017 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 201,9 МВт, сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

Читайте такжеВ Чернобыле могут построить солнечную станцию

Согласно сообщению, солнечные электростанции составляют 83% новых мощностей.

"Средняя единичная мощность составляет 6 МВт и впервые за много лет появились объекты более 10 МВт", - отметил Вовк.

Так, по его данным, общая установленная мощность возобновляемых источников энергии за 9 месяцев 2017 года в Украине выросла на 18% и составляет 1320 МВт.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.