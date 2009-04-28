Задолженность предприятий ТКЭ за газ может быть переоформлена векселями

Кабинет министров Украины разработал механизм погашения задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за потребленный газ.

Соответствующее постановление КМУ (№392 от 22 апреля) опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин установил, что в 2009 году обязательства по кредитам, которые осуществляются Верховной Радой Автономной Республики Крым, городскими советами в установленном законодательством порядке в банках для обеспечения расходов специального фонда бюджета АРК, городских бюджетов на погашение задолженности, которая образовалась на 1 апреля 2009 г. с разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления, и предоставление финансовой помощи субъектам ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, потребляемую населением, и их капитализацию, могут быть оформлены простыми векселями в случае направления полученных средств субъектами ведения хозяйства, производящими тепловую энергию, которая потребляется населением, для расчетов за потребленный природный газ, полученный от НАК “Нафтогаз Украины”.

Векселя выдаются на сумму средств в пределах задолженности субъектов ведения хозяйства за потребленный природный газ, которая сложилась по состоянию на 1 апреля 2009 г. и подтверждена соответствующими актами, со сроком погашения до трех лет. Отмеченные расчеты проводятся исключительно через счета, которые открываются участниками в органах Государственного казначейства.

Кроме того, Кабмин поручил НАК “Нафтогаз Украины” обеспечить направление средств, полученных в соответствии с данным постановлением, на уплату в общий фонд Государственного бюджета налога на добавленную стоимость во время осуществления таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в 2009 году.

В документе отмечается, что получение кредитов для обеспечения расходов, определенных данным постановлением, осуществляется без ограничений, установленных Министерством финансов, до полного погашения векселей, выданных согласно этому постановлению.

Вместе с тем, Кабмин поручил Государственному казначейству обеспечить открытие в своих органах отдельных счетов для зачисления заимствований и проведения расчетов участниками в соответствии с этим постановлением.

Также Кабмин поручил Министерству финансов во время подготовки проектов Государственного бюджета Украины на 2010-2012 гг. предусматривать, исходя из финансовых возможностей, источники финансовых ресурсов для проведения расчетов Верховной Радой Автономной Республики Крым и городскими советами по векселям, выданными согласно этому постановлению.