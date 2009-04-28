Болгария попросила у России кредит на строительство АЭС "Белене"

Болгария обратилась к России за кредитом на строительство АЭС "Белене" в размере нескольких миллиардов евро. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Владимир Путин по итогам российско-болгарских переговоров в Москве, передают Вести.

"Премьер-министр Болгарии в ходе сегодняшних межправительственных переговоров попросил российское правительство вернуться к вопросу предоставления государственного кредита "для реализации проекта строительства АЭС "Белене, - сказал он. - "Речь идет о нескольких миллиардах евро".

"Мы рассмотрим эту возможность и решим этот вопрос", - сказал российский премьер.

Путин напомнил, что Россия уже предлагала "инициативно Болгарии кредит, и в 2008 году весь необходимый объем для этого был заложен в бюджет". Однако, по его словам, "Болгария отказалась, и ресурсы были перенацелены на другие нужды". "В настоящее время, и мы это понимаем, в связи с нынешней ситуацией – такая потребность в кредитных ресурсах опять возникла", - сказал он.

Со своей стороны премьер-министр Болгарии Сергей Станишев пояснил, что строительство АЭС "Белене" – очень важный проект, который позволит обеспечить энергетическую самостоятельность страны.

Финансирование проекта сейчас осуществляется Национальной энергетической компанией Болгарии. Однако в связи с финансовым кризисом у нее, а также у германских партнеров возникают определенные трудности с финансированием. "Теперь нужно искать любые возможности, чтобы реализовать этот проект и соблюдать сроки, которые в него заложены", - сказал Станишев.

Болгарский премьер подтвердил, что в 2008 году Россия направляла предложения по финансированию проекта, но "тогда такой потребности не было". По его словам, в 2008 году болгарское правительство предоставило на этот проект 400 миллионов евро, и столько же предоставляет в 2009 году.

По его словам, болгарская сторона рассмотрит условия предоставления данного кредита, механизмы, связанные с этим, и вскоре будет принято окончательное решение.

Тендер на строительство АЭС "Белене" в 2006 году выиграл "Атомстройэкспорт" в консорциуме с компаниями Areja-Framaton и Siemens, напоминает ИТАР-ТАСС.