Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник незначительно понизились на фоне опасений инвесторов в связи с распространением вируса свиного гриппа, который может оказать отрицательное воздействие на уровень спроса на сырье, уже значительно снизившийся на фоне мирового финансового кризиса, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,22 доллара - до 49,92 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,33 доллара - до 49,99 доллара за баррель.