Прибыль BP снизилась на 62%

Чистая прибыль британской нефтяной компании BP Plc снизилась в первом квартале на 62% к аналогичному периоду прошлого года до 2,39 миллиарда долларов, сообщает Рейтер..

Без учета разовых статей чистая прибыль составила 2,58 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами аналитиков в 2,28 миллиарда долларов.

Компания выплатит в июне квартальные дивиденды в 0,14 долл. на акцию по сравнению с 0,135 долл. на акцию за первый квартал 2008 года.