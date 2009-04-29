Прибыль BP снизилась на 62%
09:50, 29 апреля 2009Энергетика
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Но превзошла прогнозы
Чистая прибыль британской нефтяной компании BP Plc снизилась в первом квартале на 62% к аналогичному периоду прошлого года до 2,39 миллиарда долларов, сообщает Рейтер..
Без учета разовых статей чистая прибыль составила 2,58 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами аналитиков в 2,28 миллиарда долларов.
Компания выплатит в июне квартальные дивиденды в 0,14 долл. на акцию по сравнению с 0,135 долл. на акцию за первый квартал 2008 года.
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