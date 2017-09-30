Генпрокуратура не нашла нарушений в повышении цен на сжиженный газ

В производстве следователей Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) уголовных производств по факту повышения цен на сжиженный газ нет. Об этом сообщили в ГПУ в ответ на запрос проекта "Марлин" относительно того, были ли установлены нарушения во время роста цен на топливо согласно поручению президента Петра Порошенко, передает Украинская правда.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет расследует подорожание газа на украинских заправкахВместе с тем в Нацполиции посоветовали обратиться за информацией к другому контролирующему органу.

"В полномочия полиции не входит рассмотрение вопросов в сфере ценообразования сжиженного газа, совершение мероприятий направленных на снижение его стоимости и поддержки конкуренции на рынке оборота газа. Из выше указанных вопросов, советуем обратиться с соответствующим запросом в Антимонопольный комитет Украины", - сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Игорь Звездин.

Как известно, в начале июня СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

В течение августа произошел резкий рост цены на газ на автозаправочных станциях - в полтора раза, а оптовые цены на топливо выросли вдвое.

В начале сентября Антимонопольный комитет возбудил дело по признакам согласованных действий на рынке сжиженного газа.

30 августа президент Петр Порошенко заявил, что цена на сжиженный газ должна быть снижена. "Уже во второй половине сентября поставлена задача, уверен, что она должна быть выполнена, по снижению цены на сжиженный газ и привлечению к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они будут установлены", - заявлял Порошенко.

По его словам, соответствующие задачи поручены Нацполиции и ГПУ и в ближайшее время результаты станут известны.