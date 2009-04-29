Минэнерго РФ: подготовка соглашения по ГТС Украины завершается

Россия и Украина завершают подготовку межправительственного соглашения по сотрудничеству в газовой сфере, предполагающего участие российской стороны в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил в среду РИА Новости глава Минэнерго РФ Сергей Шматко.

"Мы уже получили проект со стороны Украины, передали свой проект. Они предполагают сотрудничество в газовой сфере, возможное участие в модернизации ГТС Украины", - сказал Шматко.

По его словам, участие в модернизации предусмотрено и российским, и украинским вариантами проекта межправсоглашения.