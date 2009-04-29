Россия согласна снизить поставки газа Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала благодарность премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ за то, что Россия соглашается с января 2009 года на сокращение запланированных поставок газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с В.ПУТИНЫМ в Москве в составе делегации, принимающей участие в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества в украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Я также хочу выразить благодарность за то, что мы находим взаимопонимание по тем пунктам контракта, которые говорят о том, что мы должны брать заказанный объем газа, но мы сегодня берем столько, сколько позволяет кризис, и оплачиваем в полном объеме. Важно, что такие договоренности есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила позитивную динамику в вопросах, касающимся ядерного топлива. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что подписаны договора на 2009 год, и на сегодняшний день ситуация свидетельствует о том, что времена, «когда чувствовалась некоторая конфронтация» уходят в прошлое. Она отметила, что на сегодняшний день между правительствами Украины и России ведется конструктивная работа.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила важность сегодняшней встречи, и одним из важных назвала рассмотрение договора о специальном режиме кооперационных поставок.

В свою очередь, премьер-министр России В.ПУТИН также отметил важность кооперационного сотрудничества во многих сферах экономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay (”бери или плати”) в контракте “Газпрома” с “Нафтогазом Украины” зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, на январь “Нафтогаз Украины” законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале — около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

В апреле т.г. НАК «Нафтогаз Украины» планирует импортировать около 2,3 млрд. куб. м российского газа.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.