Россия повысила экспортную пошлину на нефть

Министерство экономического развития (МЭР) России приняло решение повысить пошлину на экспорт нефти из страны с 1 октября.

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Согласно документам ведомства, первое с сентября прошлого года повышение пошлины составит почти $4 за тонну, сообщает Росбалт.

Таким образом, теперь вывозимая нефть будет облагаться налогом $87,9 против $84,1 в сентябре.

Повышение коснется почти всех видов топлива. По данным РИА Новости, пошлина на экспорт высоковязкой нефти повышена до $13,6 с $12,9, на товарный бензин — до $26,3 по сравнению с $25,2 в предыдущем месяце. Пошлина на светлые нефтепродукты составит $26,3 за тонну, на темные — $87,9 за тонну.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября составила $378,3 за тонну, отметили в Минфине.

Ранее Минэкономразвития РФ понизило прогноз по экспорту нефти из России в 2017 году с 257,7 млн тонн до 255,7 млн тонн, следует из презентации по основным параметрам прогноза социально-экономического развития на 2017—2020 годы. В министерстве прогнозируют, что в 2018 году экспорт нефти из РФ составит 256,7 млн тонн, в 2019 году — 264,7 млн тонн, а в 2020 году достигнет 266,7 млн тонн.