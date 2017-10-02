Цены на нефть снизились из-за роста добычи ОПЕК

Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник из-за наращивания добычи ОПЕК в сентябре. Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,33 процента до $56,60 за баррель.

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Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,56 за баррель, на 0,21 процента ниже предыдущего закрытия.

Добыча нефти Организацией стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) в сентябре выросла на 50.000 баррелей в сутки до 32,86 миллиона баррелей в сутки, показали расчеты Рейтер.

Основными драйверами роста добычи ОПЕК в предыдущем месяце стали наращивание производства сырья в Ливии, которая не входят в глобальный нефтяной пакт, а также увеличение экспорта Ираком.

Таким образом, в сентябре члены группы выполнили условия сделки на 86 процентов против 89 процентов в августе, следует из расчетов.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие соглашения до марта 2018 года.

Среди других факторов, сдерживающих подъём рынка, аналитики называют рост буровой активности в США.

Число буровых установок в США выросло за неделю на шесть штук, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.