Страны-участницы ЕАНТК готовы к презентации ТЭО проекта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что страны-участницы проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) готовы в ближайшее время презентовать его технико-экономическое обоснование (ТЭО) руководству Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Будапеште украинским журналистам.

По словам В.ЮЩЕНКО, в ближайшее время страны-участницы ЕАНТК презентуют этот проект в Евросоюзе. Он напомнил, что ТЭО проекта получило высокую оценку.

Также Президент Украины добавил, что вчера беседовал с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ, и они договорились, что 7 мая главы государства пяти стран-участниц проекта проведут встречу с руководством Европейской комиссии и попросят его провести презентацию проекта до выборов депутатов Европарламента.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня для этого уже есть все возможности. Он также выразил надежду, что к ЕАНТК присоединятся Чехия и Словакия.

Как известно, выборы в Европарламент состоятся в июне этого года. Нынешний состав Европейской комиссии будет работать до ноября.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная бщая декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ВАТТ «Укртранснефть».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.