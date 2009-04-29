НКРЭ снизила тарифы на отпуск электроэнергии для ряда ТЭЦ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила с 1 мая снизить тарифы на 0,3-15,2% ряду лицензиатам, эксплуатирующим ТЭЦ .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на решение комиссии, принятое на внеочередном заседании 28 апреля.

Комиссия решила, в частности, снизить тариф ЗАО «Энергогенерирующая компания ДАРтеплоэнергоцентраль» (Дарницкая ТЭЦ, Киев) на 5,4% до 74,98 коп. за кВт/ч (без НДС); ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) на 15,2% до 75,64 коп. за кВт/ч (без НДС); ООО «Фирма «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) на 6,3% до 76,34 коп. за кВт/ч (без НДС); ОАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ) на 4,5% до 86,08 коп. за кВт/ч (без НДС); ДП ТЭЦ-2 «Эсхар» на 0,3% до 66,35 коп. за кВт/ч (без НДС); ГПВД «Укринтерэнерго» (Калушская ТЭЦ) на 0,01% до 94,67 коп. за кВт/ч (без НДС); ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» на 0,06% до 87,07 коп. за кВт/ч (без НДС).